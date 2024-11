I neroverdi strappano un punto alla Cavese ma falliscono un penalty che avrebbe potuto regalare la vittoria. I rossoneri perdono con la Sancataldese nei minuti finali

Orgoglio e rimpianti. Lacrime e gioie nel recupero della prima giornata di ritorno del massimo torneo dilettanti. Protagoniste le calabresi Palmese e Castrovillari. Rischia il crack la squadra neroverde bloccando la vicecapolista Cavese e sfiorando addirittura il successo fallendo un penalty che avrebbe potuto regalare l’intera posta in palio. Dal dischetto è Crucitti a sbagliare e a far mordere la lingua ai Dal Torrione boys che tuttavia rafforzano la posizione di centro classifica a +5 dai play out e a -4 dai play off.

E se i reggini piangono con un occhio, al Castrovillari non ne bastano due contenere le lacrime dopo il ko sul gong contro la Sancataldese. Protagonista in negativo il portiere calabrese che prima si fa infilare così da Carioto, per l’1-0 di casa e a 60secondi dalla fine sbaglia l’uscita regalando il gol del ko a Bruno. Nel mezzo il momentaneo pari di Ragosta. Non cambia nulla quindi in graduatoria generale per il gruppo di viola sempre in bagarre play out.

Alessio Bompasso