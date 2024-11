Il 26esimo turno del campionato di Serie D ha regalato sorprese ed emozioni soprattutto nella zona bassa della classifica. Il Rende, in lotta per non retrocedere, conquista 3 punti di platino battendo 3 a 1 il San Luca: di Mosciaro (19’) e Palma (33’) le reti biancorosse nel primo tempo, nella ripresa arriva il gol su rigore del San Luca con Carbone (27’) ed il definitivo tris rendese di Ferchichi. Con questi 3 punti il Rende aggancia il Castrovillari a quota 27.

Per i lupi del Pollino arriva un altro KO (l’undicesimo in campionato) questa volta in casa del Biancavilla che vince grazie alla rete di Khoris. Il Cittanova costringe al pari a reti bianche l’FC Messina ma ritorna in zona play out: i giallorossi sono adesso sestultimi con 30 punti a -1 dal Troina che pareggia 1 a 1 contro il S. Maria Cilento.

Il Roccella impegnato in Sicilia contro il Marina di Ragusa passa prima sul doppio svantaggio per via delle reti di Tripoli e Sorriso, poi sfiora l’impresa raggiungendo il 2 a 2 grazie alla doppietta di Masawoud ma nel finale (94') subisce il definitivo 3-2 di Orlando. I reggini restano ultimo con la retrocessione in Eccellenza sempre più vicina.

Classifica

Acr Messina 56

Gelbison 50

FC Messina 49*

Acireale 44*

Rotonda 38**

Biancavilla 38

San Luca 34**

Licata 33****

Dattilo 33*

Pol Santa Maria 33

Troina 31*

Paternò 31

Cittanova 30*

Città di Sant'Agata 27

Castrovillari 27

Rende 27

Marina di Ragusa 23

Roccella 14*