Il derby tra San Luca e Rende se lo aggiudicano i reggini che battono 3-2 i biancorossi. Partita comunque appassionate che vede prima il vantaggio del San Luca con il gol di Leveque, il Rende però non sfigura ed anzi riesce prima a pareggiare con Carbone poi addirittura si porta in vantaggio con il calcio di rigore di Louzada. Il pareggio dei giallorossi porta la firma di Pezzati, mentre il definitivo 3-2 arriva grazie al penalty trasformato da Selpa.

3 punti per il Castrovillari

Tre punti importanti per il Castrovillari che batte 1-0 il Biancavilla e tiene a distanza di sicurezza la zona play out: decide la rete di Corado su calcio di rigore.

Il Cittanova chiude in 8 contro 11

Giornata da dimenticare per il Cittanova che cade rovinosamente in casa dell’Fc Messina: la squadra di Infantino perde per 3-1 e chiude il match in 8 uomini. Espulsi infatti, Silenzi, Crucitti e Cosenza.

Dopo la vittoria in trasferta in casa del Rende, il Roccella non riesce ad andare oltre allo 0-0 contro il Marina di Ragusa. Nel girone I, resta in testa alla classifica l’Acireale che conosce però la sconfitta per 3-2 in casa della Gelbison.

I risultati della nona giornata

Castrovillari – Biancavilla 1-0

Dattilo – Acr Messina 1-2

Fc Messina – Cittanova 3-1

Gelbison – Acireale 3-2

Paternò – S.Agata 2-0

S.Maria Cilento – Troina rinv

Roccella – Marina di Ragusa 0-0

Rotonda – Licata 1-0

San Luca – Rende 3-2

La classifica

Acireale 19

Acr Messina 18

FC Messina 17*

San Luca 17

Pol Santa Maria 15*

Licata 15

Biancavilla 14

Gelbison 13

Cittanova 13

Paternò 13*

Castrovillari 12*

Rotonda 11

Dattilo 10

Città di Sant'Agata 9

Roccella 7

Marina di Ragusa 5*

Troina 4***

Rende 2