Sarà un Natale dal sapore amaro per le calabresi del massimo torneo dilettantistico. Nell’ultima giornata del girone di andata sorride solo il Castrovillari, che fa suo il derby contro la Palmese. Il Rende spreca l’occasione di chiudere con più tranquillità. Contro Gragnano finisce in parità

Il Castrovillari vince il derby al Lopresti e manda in vacanza la Palmese a mani vuote. Poker degli ospiti e ultima giornata amara per i neroverdi. Si conclude così il match che avrebbe dovuto ridare vigore alla squadra di Viola davanti al proprio pubblico, lasciando invece la strada alla rinnovata formazione rossonera.





Non va meglio al Rende. Finisce uno pari contro Gragnano. Passata in svantaggio allo scadere del primo tempo, la squadra di Trocini riaggancia il risultato grazie alla rete di Ferreira. Ma dopo vari tentativi, il risultato non cambia. Il Rende impatta sul muro avversario sprecando le occasioni da gol che avrebbero potuto regalare l’intera posta in palio. Il Rende chiude comunque in terza posizione.





Trasferta amara per il Roccella che torna sconfitto da Caserta. Il Gladiator rinasce e ritrova la vittoria dopo oltre un mese contro i calabresi. Tutto facile dunque. A risolverla una rete di Anzalone ad inizio ripresa. Certo, la partita sarebbe potuta finire anche con un distacco più elevato. A pesare, per gli onici, forse l’assenza di mister Galati, sostituito da Raso. L’unica certezza è che al rientro dalla pausa non saranno più accettati questi errori.





Ennesimo ko anche per il Sersale che chiude questo girone di andata con un’altra sconfitta di misura. Questa volta a punire i giallorossi ci pensa la Cavese.