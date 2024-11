Rossoblù e amaranto vogliono insidiare la capolista Siracusa, in trasferta a San Cataldo. Impegni esterni per Locri e Sambiase, attesi rispettivamente a Favara e Ragusa

Dopo cinque vittorie nelle ultime sei giornate, la Vibonese di mister Facciolo prepara l’insidiosa trasferta di Sant’Agata di Militello. La truppa di Ezio Raciti viene dalla sconfitta esterna contro il Licata ma – considerando anche i grossi cambiamenti estivi - ha disputato sinora un buon campionato (10 punti e nono posto in classifica). Rossoblù on fire dopo i tre punti nel big match contro la Scafatese e non vogliono fermarsi qui.

L’infrasettimanale ha segnato anche il forte rientro della Reggina, vittoriosa con un secco 0-4 a Enna, e ora attesa all’impegno casalingo contro il Paternò. I rossoazzurri sono forse la vera sorpresa del campionato: da neopromossi sono al momento sesti in classifica e arrivano al Granillo galvanizzati dalla bella vittoria di misura contro la Nuova Igea Virtus.

Trasferte non semplici per Locri e Sambiase. Gli amaranto, sotto la guida di Ciccio Cozza sono ancora imbattuti (in tre partite), con zero goal al passivo, e vogliono dare continuità ai propri risultati contro il Castrumfavara. Il Sambiase di mister Morelli sembra affetto da “pareggite”: sono quattro i pareggi in otto partite, ora la trasferta a Ragusa.

Il programma della nona giornata

Castrum Favara-Locri

Città di S. Agata-Vibonese

Ragusa-Sambiase

Sancataldese-Siracusa

Scafatese-Pompei

Acireale-Akragas

Enna-Licata

Nuova Igea Virtus-Nissa

Reggina-Paternò

La classifica

Siracusa 18

Scafatese 17

Vibonese 17

Reggina 16

Locri 13

Paternò 12

Igea Virtus 11

Sant'Agata 10

Sambiase 10

Pompei 10

Castrumfavara 9

Enna 9

Ragusa 8

Licata 8

Sancataldese 8

Nissa 8

Acireale 5

Akragas 5