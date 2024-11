La formazione di mister Franceschini non scende in campo dal 23 dicembre. Posticipata anche la partita di domenica con la Cittanovese che ha alcuni giocatori positivi

Il Castrovillari si appresta a subire il quarto rinvio consecutivo a causa del Covid 19. Anche la Cittanovese, prossimo avversario dei lupi del Pollino, ha chiesto il rinvio della gara prevista domenica per aver accertato la positività di alcuni giocatori nella formazione dell’ex Nocera. Dopo Troina (che sarà recuperata il 20 gennaio) Ragusa e Acireale la squadra rossonera guidata da mister Franceschini è dal 23 dicembre scorso che non riesce a disputare una gara ufficiale.

L’ultima partita disputata è stata quella contro il Biancavilla che prima delle vacanze natalizie fruttò i tre punti all’undici castrovillarese. Continuare a stare fermi a causa del Covid influisce sicuramente anche sulla tenuta psicologica e sportiva degli atleti che non riescono ad esprimersi in campo con continuità. «La A.S.D. Cittanova Calcio – si legge nella comunicazione ufficiale di oggi - comunica di aver avviato tutte le procedure necessarie al rinvio della partita di Campionato contro il Castrovillari, in programma domenica prossima 17 gennaio.

Tale azione coordinata si è resa necessaria alla luce di alcune positività da Covid emerse nel gruppo squadra nella serata di ieri. A tal proposito, la A.S.D. Cittanova Calcio informa che, sin dalla mattinata odierna, sta proseguendo sinergico il dialogo con l’Asp di Reggio Calabria e il Comune di Cittanova». Ora Franceschini ed i suoi uomini sperano di tornare in campo il 20 gennaio per il recupero previsto contro il Troina e poi il 24 tra le mura amiche contro la Gebilson.