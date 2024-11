Per il club rossoblù inizia adesso una fase stagionale particolare che servirà a capire qualche strada percorrere. Nel frattempo per il turno infrasettimanale ecco l'arrivo al Razza dei campani primi in classifica

Domani si torna in campo, a distanza di tre giorni, per consumare il turno infrasettimanale del mercoledì nel campionato di Serie D, in campo in contemporanea alle ore 15 per l'ottavo turno. E sarà sicuramente un mercoledì travolgente e intenso quello che aspetta tale raggruppamento perché non solo contribuirà a delineare ulteriormente la classifica ma, soprattutto, presenta diversi incroci importanti, uno su tutti quello in programma allo stadio Luigi Razza di Vibo tra Vibonese e Scafatese.

Verso la partita

Scossone al vertice dunque, dal momento che l'attuale terza ospita la prima della classe. Un match che di certo non ha bisogno di motivazioni visto il blasone e l'ambizione di entrambe. Sia Vibonese che Scafatese sono reduci dai due rallentamenti di domenica, rispettivamente contro Nuova Igea Virtus e Sambiase. Il club rossoblù, innanzitutto, torna imbattuto da Barcellona Pozzo di Gotto inanellando il suo quinto risultato utile consecutivo e, inoltre, può recriminare per aver colpito due legni che avrebbero consentito di fare bottino pieno. Alquanto inaspettato, invece, lo 0-0 della capolista che viene fermata in casa dalla neopromossa Sambiase.

Tre punti separano le due squadre e proprio per questo tale match è ancora più delicato nonostante la stagione non sia neanche a un quarto del cammino. Una sfida importante soprattutto per la Vibonese poiché, come detto dal centrocampista Giunta qualche giorno fa, inizia adesso una fase dove la Vibonese dovrà capire quale strada può intraprendere. Si preannuncia il pubblico dalle grandi occasioni, nonostante la metà settimana, per un incontro così importante.