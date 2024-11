La regular season di Serie D si chiude non senza sorprese. Nell'ultima giornata sorrisi e lacrime per le calabresi

Ad aggiudicarsi il derby campionato è il castrovillari per 2-0. La Palmese saluta definitivamente gli spareggi promozione. Mentre per i rossoneri si aprono adesso le porte per la salvezza. Gaetani e Ragosta mandano k.o. i neroverdi di mister Dal Torrione. Addio sogni di gloria.

Il Castrovillari, ora si prepara ad affrontare gli spareggi play out. Sarà la Sarnese il primo ostacolo da superare. In caso di vittoria, sarà nuovamente derby per la squadra di Gaetano di Maria che dovrà vedersela con il Roccella.

E gli ionici nella stessa giornata passeggiano contro il Gladiator. Manita per il Roccella che si prepara così alla post season. Dopo una strepitosa partita, meritato riposo in attesa di sapere chi sarà la diretta concorrente.

Secondo posto doveva essere e così è stato per il Rende grazie alla vittoria esterna sul campo del Gragnano. Per i biancorossi inizia la preparazione in vista dei play off. Si torna in campo domenica prossima e sarà Rende Gela.

Lotta soffre ma si arrende invece il Sersale battuto dalla Cavese. I giallorossi salutano i dilettanti con rammarico sì, ma con la speranza di poter sfruttare i ripescaggi