Nel calcio tutto può succedere, ne è la dimostrazione la trentaduesima giornata di Serie D.

La Palmese che non ti aspetti viene letteralmente affondata a Gragnano. I campani in 45 minuti archiviano la pratica. Un 4-0 che rispedisce i neroverdi in Calabria con un nulla di fatto peggiorando anche la situazione in classifica. Se la sconfitta non ha scalfito il quinto posto occupato dalla Palmese, ultimo posto utile per accedere agli spareggi promozione, ha però accorciato a tre lunghezze distanti dal sesto posto.

Dopo aver messo al sicuro il risultato, infatti, per il Gragnano il secondo tempo diventa una vera e propria passeggiata. A meno due giornate, ora non sono più ammessi errori.

Reazione Roccella. Chi invece non sbaglia le ultime possibilità è il Roccella, che grazie al poker ai danni del già condannato Sersale, continua la risalita verso la salvezza. Sersale che però nonostante la retrocessione già inflitta ha comunque tenuto testa ai cugini ionici, provando ad accorciare le distanze con due reti.

Male il Castrovillari. A differenza del Castrovillari che si arrende all’Igea Virtus. Agli ospiti basta una sola rete per conquistare tre punti fondamentali in chiave play off, inchiodano così i calabresi al terzultimo posto con soli 28 punti.