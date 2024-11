Palmese e Castrovillari senza tregua. Mercoledì in campo per recuperare la diciottesima di campionato. E intanto potrebbero esserci buone notizie per il Sersale

Sarà una settimana impegnativa per le due calabresi che scenderanno in campo nel turno infrasettimanale per il recupero della giornata numero diciotto. La Palmese ritorna al Lopresti per ospitare la seconda della classe. I neroverdi, reduci dalla vittoria del derby in trasferta contro il Roccella, proveranno il colpaccio anche contro la Cavese, che dopo aver battuto l’Igea Virtus, viaggia a vele spiegate. La squadra di Dal Torrone deve però mantenere il passo rispetto alle dirette avversarie per non perdere quota in classifica.





Il Castrovillari, dopo aver sprecato l’occasione contro l’Aversa Normanna strappando solo un pari, proverà a conquistare punti d’oro in trasferta, contro la Sancataldese. Castrovillari, che lontano dalle mura amiche ha vinto una sola volta in questo campionato.





Ed è un campionato che pare perdere pezzi o almeno per quello che riguarda il girone delle calabresi. Dopo il ritiro del Due Torri, ufficializzato dalla società nei giorni scorsi, ora anche sull’Aversa Normanna potrebbe calare il sipario.

Una notizia che, se confermata, farebbe ben sperare il Sersale, in chiave salvezza. Sersale, che mercoledì 25 dovrà recuperare la partita rinviata domenica scorsa contro Gela.

Maria Chiara Sigillò