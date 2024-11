Il Tribunale Federale accoglie parzialmente le richieste della Procura decurtando ulteriori punti alla classifica attuale del club neroverde per la mancata corresponsione di emolumenti arretrati ad ex tesserati

Che batosta. Un’altra. Per la Palmese l’emorragia da ghigliottina non è finita con il -1 in classifica subito nelle settimen scorse. Il Tribunale federale decurta ulteriori 4 punti al club neroverde per la mancata corresponsione di emolumenti arretrati ad ex tesserati. Multa di 3000 euro ed inibizione di 14 mesi per il presidente Pino Carbone.

