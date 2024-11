La causa sarebbe da ricercare nei risultati negativi della squadra. L’ultimo, la sconfitta contro il Roccella

Benzina sul fuoco. Non bastavano i punti di penalizzazione che non poco hanno influito sul rendiconto della Palmese. Dopo la sconfitta nell’undicesima giornata contro il Roccella arriva la notizia: Giuseppe Carbone non è più il Presidente della Palmese. A dare la notizia è lo stesso sodalizio neroverde.

Questo il comunicato del club: "Alla base della decisione, le ultime prestazioni offerte dai calciatori e dallo staff tecnico, che hanno spinto il patron a scuotere energicamente l’ambiente, reduce da un’altra sconfitta, maturata sul campo del Roccella, in quella che doveva essere la partita spartiacque della stagione, vista la deficitaria situazione di classifica, figlia di una serie negativa di risultati che ha attanagliato la Palmese nelle ultime tre partite, dopo il campanello d’allarme suonato già nel rocambolesco pareggio in casa contro il Gela".