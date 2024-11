Le dilettanti calabresi, nel prossimo turno giocheranno tutte tra le mura amiche tranne il Rende impegnato nella trasferta siciliana contro la terza in classifica (In basso, il prossimo turno)

Dopo essersi confermata reggina dei derby, la Palmese continua a sognare. Nel prossimo turno al Lopresti i neroverdi ospiteranno il Gela, attualmente quarta forza del campionato. Ma non è certo la posizione in classifica a spaventare la squadra di Dal Torrione. Gela che proprio lontano dalle mura amiche non è poi così pericola. L’ultima vittoria dei delfini biancoazzurri è ferma al 29 gennaio.

Cerca il riscatto Rende, soprattutto per non perdere quel quinto posto, ultima casella per accedere ai play off. Dopo lo scivolone contro la Palmese, i silani saranno impegnati in Sicilia contro la terza della classe, l’Igea Virtus. Una sfida di alta classifica, quindi. L’Igea Virtus, a più quattro sul Rende, è una delle formazioni più temute soprattutto nelle gare interne. La squadra di Raffaele, infatti, in questa stagione, non ha mai subito una sconfitta. Potrà quindi il Rende sfatare questo tabù?

BASSA CLASSIFICA Situazione complicata in bassa classifica per Roccella, Castrovillari e Sersale.

Gli ionici, in casa proveranno a bissare il risultato positivo della precedente giornata. A domicilio per il Roccella arriva il Pomigliano in trasferta ha conquistato solo tre vittorie. Dunque non un’avversaria impossibile.

La squadra di Gaetano Di Maria proverà a riscattarsi contro il Gragnano, reduce da una pesante sconfitta.

Il Sersale, fanalino di coda dovrà invece vedersela la Sancataldese.

PROSSIMO TURNO - SERIE D GIRONE I

Castrovillari - Gragnano

Cavese - Sicula Leonzio

Frattese - Due Torri

Gladiator - Aversa Normanna

Igea Virtus - Rende

Palmese - Gela

Roccella - Pomigliano

Sarnese - Turris

Sersale - Sancataldese

Maria Chiara Sigillò