Segnali vita incoraggianti per i rossoneri del Castrovillari impegnati nella quasi proibitiva missione di mantenere la categoria. La differenza la fa proprio quel “quasi” intercalato non a caso all’apertura del racconto. L’avversario di turno, la forte Vibonese, onora un derby calabrese tutto da seguire, per diversi obiettivi la vittoria è l’ambita meta.

Primo tempo

Quando tutti attendono ancora di prendere posto, al 4’ minuto Ciotti segna la rete del vantaggio ospite, doccia fredda per capitan Cosenza&Co. L’attaccante, al suo 11° centro stagionale, abile a capitalizzare un assist di Terranova, trafigge l’incolpevole Rugna. Giusto per dare speranza ai propri compagni, Cosenza tenta una delle sue conclusioni con un tiro da fuori, questa volta però non gli riesce la classica rete della domenica.

Castrovillari vicino al pari al 19’ quando il terzino Baldan salva su Izco, sulla palla rinviata si avventa Cannino che Ciotti, con mestiere, ostacola e lo manda a terra ignorando le proteste dei locali. Continua a premere il Castrovillari, si rende conto che può crederci, e prima del classico the del riposo, al 2° minuto di recupero Basile viene atterrato in area, questa volta il sig D’Agnillo non può far altro che decretare la massima punizione. Non sbaglia Cosenza che trasforma la rete che accompagna le squadre al riposo.

Secondo tempo

Nella ripresa, si bada più a non prenderle che a far male all’avversario. Ne viene fuori una gara che non offre particolari emozioni. Tenta la Vibonese di colpire anche per ricordare a tutti che è pur sempre la terza in classifica. Non cedono però i ragazzi di mister Tricarico, mettono in campo tanta voglia e credono nell’impresa che quasi si realizza con la conclusione di Azzaro servito da Khoris. Bravo Rugna proprio allo scadere del tempo regolamentare ad opporso a Esposito ed evitare ai rossoneri una immeritata sconfitta. In pieno extratime, mister Tricarico, a giudizio dell’arbitro, esagera nel protestare e viene invitato, con un cartellino rosso, ad abbandonare il campo.

Pari e patta, dunque, che pone la questione storica del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Probabile che per i padroni di casa possa rappresentare un incentivo a far meglio, almeno non giunge un’altra sconfitta e il confronto con la Vibonese potrebbe essere una buona iniezione di fiducia. Per la Vibonese forse una mezza delusione, per confermare la posizione un punto è striminzito. Qualcuno disse che su 2 gare, con la regola dei 3 punti, è meglio perderne una e vincere l’altra che pareggiarle entrambe.

Ma non c’è tempo di pensare al passato quando il prossimo turno già pone altri duelli. In quello che sarà l’impegno n 25 del campionato nel turno infrasettimanale del 31 gennaio, il Castrovillari sarà impegnato in Sicilia in casa dell’Akragas mentre la Vibonese osserverà una giornata di riposo.

Il tabellino

Castrovillari - Vibonese 1-1

CASTROVILLARI (4-3-3): Rugna;Conti, Cannino, Aceto (37' st Azzaro sv), Atteo; Abbenante,Izco, Cosenza;Palma (24' st Khoris ), Basile (3' st Visciglia), Scognamiglio. A disp.: Patitucci, Candilio, Novello, Oproiescu, Jawara, D'Amore. All.: Tricarico

VIBONESE (4-3-3): Del Bello;Casalongue, Baldan, Juliano (15' st Anselmo ), Esposito;Tandara (28' st Mal sv),Terranova, Oneraita;Staropoli (15' st Gaeta ), Scavone, Ciotti. A disp.:Polidoro, Borgia, Puca, Malara, Castillo. All.:Busce'

ARBITRO: D'Agnillo di Vasto

MARCATORI: 4' pt Ciotti (V), 47' pt Cosenza (C rig.)

NOTE: Al 50' st espulso Tricarico (C) per proteste.

Ammoniti: Izco (C), Esposito (V), Aceto (C), Tricarico (C),

Recupero: 2' pt;10' st