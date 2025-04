Penultima giornata di fuoco nel campionato di Serie D, dove tutto è ancora aperto per la promozione diretta in Lega Pro. Reggina e Siracusa, separate da un solo punto, si giocano il tutto per tutto in un finale incandescente.

Gli amaranto, secondi in classifica, ospiteranno al “Granillo” il Castrum Favara, attualmente al 14° posto e in piena zona play-out. Un match da non prendere sottogamba: i gialloblù sono a caccia di punti fondamentali per evitare la retrocessione diretta e cercheranno l’impresa sullo storico campo calabrese.

Situazione più agevole sulla carta per il Siracusa, che riceverà al “De Simone” la Vibonese. I calabresi, già certi del quinto posto e quindi dei play-off, affronteranno la sfida senza l’assillo del risultato: la Reggina spera in aiuto da parte dei conterranei.

Scontro salvezza invece per il Locri, atteso da un durissimo impegno in casa dell’Enna. Un vero e proprio dentro o fuori per la squadra di Scorrano, che si gioca le residue speranze di salvezza un'annata fin qui deludente.

Occhi puntati su Sant’Agata e Licata, dirette concorrenti del Locri nella corsa alla salvezza: entrambe giocheranno tra le mura amiche, rispettivamente contro Scafatese e Pompei.

Infine, il Sambiase – quarto in classifica – sarà impegnato in trasferta sul campo del Paternò, con l’obiettivo di accumulare sorrisi in chiave play-off.

Le partite in programma

Acireale-Sancataldese

Sant’Agata-Scafatese

Enna-Locri

Licata-Pompei

Paternò-Sambiase

Ragusa-Igea Virtus

Reggina-Castrum Favara

Siracusa-Vibonese

Nissa a riposo

La classifica

Siracusa 72

Reggina 71

Scafatese 59

Sambiase 53

Vibonese 49

Nissa 43

Paternò 42

Pompei 38

Igea Virtus 37

Ragusa 35

Sancataldese 34

Acireale 32

Enna 31

Castrum Favara 30

Licata 25

Sant’Agata 24

Locri 22