Tante sorprese nella terzultima giornata del girone di andata. Il Rende ritrova la vittoria e continua la marcia per un posizionamento utile. Il Castrovillari frena l’Igea Virtus, prima in classifica. La Palmese ritrova la vittoria dopo tre giornate con un sonoro poker ai danni del Gragnano. Uno pari invece il derby Sersale-Roccella

Riprende la marcia del Rende che grazie a un secco tris in casa contro il Due Torri si posiziona al terzo posto. Un vero match da play off, un Rende giovane e determinato che continua a regalare sorprese in questo campionato ancora aperto. Le reti di De Marco, Vivacqua e Actis Goretta concretizzano il palese predominio dei biancorossi che a denti stretti continuano a lottare per un piazzamento utile.

Ma non c’è tempo per festeggiare. Domenica si scende nuovamente in campo per il derby contro il Castrovillari. E forse è proprio la squadra di Viola a far notizia nella quindicesima giornata. Finisce a reti inviolate infatti la gara contro l’Igea Virtus prima della classe. I siciliani impattano sul muro dei calabresi e interrompono momentaneamente la serie di vittorie. Per il Castrovillari un finale di girone impegnativo. Due derby in arrivo: Rende e Palmese.

E i ragazzi di Dal Torrione fanno un passo avanti contro il Gragnano. Un poker ai danni dei campani che riaccende le speranze dei rossoneri. La Palmese ritrova la vittoria dopo tre giornate grazie alle reti di Crucitti Dorato e doppio Lavrendi.

Finisce invece uno pari il derby tra Sersale e Roccella. La reti di Laaribi illude gli ionici. Ma Caturano, nel secondo tempo riporta l’equilibrio evitando l’ennesima disfatta.

Maria Chiara Sigillò