Per l’estremo difensore otto goal subiti e 22 clean sheets nell’anno della promozione in D, 11 porte inviolate nel massimo campionato dilettantistico

Con l'annuncio del nuovo tecnico riconosciuto in Tony Lio e con la nomina del direttore sportivo in Nicola Samele, in casa Sambiase può ufficialmente partire la programmazione del mercato estivo in vista del prossimo campionato di Serie D. Lo scorso anno, con l'etichetta di neopromossa, la compagine giallorossa è stata indubbiamente la rivelazione del torneo, conquistando un posto nei play off.

Il rinnovo

La regola del calcio dunque in questi casi è sempre valida: squadra che vince non si cambia. Ed ecco che la campagna di consolidamento e rafforzamento della rosa 2025/26 parte dai pilastri dello scorso campionato. Ufficiale dunque il rinnovo del portiere Alessio Giuliani. ad annunciarlo è lo stesso club sambiasino attraverso le sue pagine social: «Il primo calciatore a essere riconfermato non poteva che essere il nostro numero 1. Anche nella stagione 2025/26 Alessio Giuliani difenderà la porta giallorossa. Otto goal subiti e 22 clean sheets nell’anno della promozione in D, 11 porte inviolate nel massimo campionato dilettantistico, il tutto condito da riflessi felini, parate mostruose e voli da supereroe. Una sicurezza tra i pali a disposizione di mister Lio.

Questa sarà la terza stagione in giallorosso per il classe 2001: pronto a mettersi ancora una volta i guantoni per scrivere nuove pagine della nostra storia». Il primo tassello dunque parte dalla porta.