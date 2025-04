Una sola vittoria nelle ultime sette gare per la Vibonese e un momento, a livello di risultati, non proprio piacevole. Inoltre i play sono davvero a rischio perché la Nissa, da dietro, continua a spingere ed è a sole tre lunghezze di distanza.

Oggi pomeriggio, in occasione della trentunesima giornata del campionato di Serie D (girone I) il club rossoblù sarà di scena sul campo dell'Enna e con la consapevolezza che un altro passo falso potrebbe essere fatale, anche perché settimana prossima la truppa di mister Facciolo dovrà osservare il riposo forzato, a causa del ritiro dell'Akragas.

Parla Facciolo

Insomma, una partita molto delicata per il club calabrese che si gioca (quasi) tutto in questi novanta minuti e questo il tecnico Michele Facciolo lo sa bene. Proprio lui presenta la gara (in programma alle ore 15) nella consueta conferenza stampa pre partita, e lo fain maniera decisa: «Dopo la brutta prestazione di domenica, andiamo a Enna a prenderci i play off. Possiamo dire tutto di questa squadra, che abbiamo sbagliato alcune gare, che abbiamo peccato di presunzione in alcune partite e toppato nei momenti clou, ma ci meritiamo i play off e domani andiamo a prenderceli giocando come sappiamo». La squadra sembra carica e consapevole dell'importanza di questi tre punti.