Il suo lavoro evidentemente è stato apprezzato. Lo hanno seguito, da lontano e da vicino, hanno visto il Locri vincere e, soprattutto, offrire una valida idea di gioco, e allora da qui ecco il passo successivo, vale a dire quello di puntare sul tecnico artefice delle ultime straordinarie annate dalla formazione amaranto.

Si prospetta un’avventura in Liguria per Renato Mancini, reduce dalla finale play off con il Locri nel girone I di Serie D, dove la formazione jonica ha terminato la stagione regolare alle spalle della corazzata Catania, offrendo un calcio apprezzabile ovunque e con chiunque, riscuotendo consensi per i risultati e il gioco espresso. Il Vado Ligure, che nel girone A di Serie D ha terminato la stagione vincendo la finale play off contro la Sanremese, avrebbe deciso di puntare forte sul trainer di Nocera Terinese, pronto a cimentarsi così con la sua quarta avventura in D, dopo quelle con Sambiase, Sersale e Locri.

Sarà la prima esperienza al di fuori dei confini regionali, in un girone competitivo, con diverse squadre di un certo valore e di grande tradizione sportiva. Nel momento in cui in Calabria si tentenna, in Liguria si agisce e ci si muove per tempo, mostrando interesse verso un allenatore che ha mostrato sul campo il proprio valore. Manca ovviamente l’annuncio ufficiale, ma la trattativa è molto ben avviata ed è praticamente fatta, per cui dopo 252 panchine in Calabria, dove ha conseguito per ben due volte il triplete (promozione in D, coppa e supercoppa) con il Sersale prima e Locri dopo (unico trainer a concedere il bis), Renato Mancini avrà modo di cimentarsi con il girone A di Serie D, in un territorio che offre sicuramente una maggior visibilità, considerando il contesto nel quale si opera. I programmi del club ligure erano e rimangono ambiziosi, mentre per il tecnico si tratta di un attestato di stima non da poco. Una nuova esperienza formativa, per continuare la propria ascesa e confermare competenze e valori.