Ci sono volute undici giornate ma il Sersale trova la prima vittoria stagionale, la prima nel massimo torneo dilettanti e arrivata proprio contro l’ormai ex prima della classe Igea Virtus. A ringraziare, soprattutto il Rende, che riesce ad agganciare un pari contro la Cavese. Sorride la Palmese, proiettata sempre di più nella zona play off. Spreca il Roccella contro l’Aversa Normanna, sprofonda il Castrovillari

Finisce due pari il big match tra Cavese e Rende. Nella ripresa, la reazione dei cosentini. A riaprire i giochi il solito Goretta che riporta in parità la squadra per ben due volte. Una doppietta che vale un punto d’oro. Le due compagini ora viaggiano appaiate in classifica con 41 punti.



Risponde bene la Palmese che allo Squitieri supera di misura la Sarnese. Bonadio l’autore del bottino che proietta sempre di più i neroverdi in zona play off. Trentatré punti e un quinto posto distante solo quattro lunghezze. Un’occasione che la squadra di Dal Torrione potrebbe giocarsi già nel prossimo turno contro l’ormai ex capolista Igea Virtus.



I siciliani cedono infatti il primato dopo la battuta di arresto contro un’altra calabrese, il Sersale, che alla ventunesima giornata, in casa, trova la prima vittoria stagionale. Un successo che non lascia certamente indifferente e che riaccende le speranze dei giallorossi.

Maria Chiara Sigillò