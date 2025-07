Anche questa settimana si apre nel segno della Vibonese che continua a essere protagonista in questo mercato estivo in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I). Il club rossoblù, in realtà, era da tempo in azione nella costruzione della rosa, ancor prima della conferenza stampa di presentazione della nuova società guidata dalla cordata siciliana con in seno il presidente Fernando Cammarata.

Ecco il difensore Muscarà

Colmato dunque l'iniziale ritardo rispetto alle altre antagoniste, almeno per quel che riguarda il mercato. Il nuovo arrivato si chiama Matteo Muscarà. Si tratta di un promettente e giovane difensore, classe 2006, che nell’ultima stagione è stato a Taranto. Il diciannovenne è cresciuto nel settore giovanile dell'ACR Messina. Durante la sua crescita nelle giovanili giallorosse ha dimostrato qualità che gli sono valse la convocazione nelle rappresentative Under 17 della Lega Pro. Muscarà è un difensore a tutto reparto che può ricoprire il ruolo di quinto, di terzino e di centrale, caratteristiche che lo rendono un elemento versatile per il reparto difensivo e per mister Esposito, soprattutto nella sua idea di un 3-5-2 propositivo. Come dichiarato dal direttore sportivo Angelo Costa, in costante movimento, mancano ora altri 3-4 tasselli per completare definitivamente la rosa che verrà consegnata al già menzionato mister Esposito il prossimo 31 luglio, giorno in cui è in programma il primo raduno per la preparazione estiva.