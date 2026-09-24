La quinta giornata del girone I propone un weekend elettrizzante per le cinque sorelle calabresi: la Reggina ospita l'Igea Virtus nel match tra le prime della classe, mentre Sambiase e Vigor si affrontano nella stracittadina. Insidie per Vibonese e Praiatortora

Prosegue a ritmi elevati il cammino del campionato di Serie D (girone I), pronto a mandare in scena la sua quinta giornata. Un turno domenicale destinato a dare un'ulteriore spallata a gerarchie di classifica ancora sottilissime, ma che promette di regalare emozioni fortissime soprattutto sul fronte calabrese. Le "cinque sorelle" della regione – Reggina, Vibonese, Sambiase, Vigor Lamezia e Praiatortora – sono pronte a scendere sul terreno di gioco tra derby infuocati, scontri diretti al vertice e trasferte ricche di insidie.

La sfida regina al "Granillo": Reggina-Igea Virtus scontro d'alta quota

Il piatto forte della domenica è indubbiamente lo scontro al vertice dello stadio "Granillo" tra la Reggina e l'Igea Virtus. La compagine amaranto, accreditata come la principale favorita alla vittoria finale del torneo, ha finora rispettato in pieno i pronostici: quattro vittorie su quattro, primato in solitaria a punteggio pieno e una porta ancora completamente immacolata con zero gol subiti.

A Reggio Calabria arriva però una formazione siciliana in grandissima salute, seconda in classifica e dotata di una potenza di fuoco impressionante. Si tratterà infatti del confronto diretto tra i due migliori attacchi del girone, entrambi capaci di mettere a segno ben 13 reti nelle prime quattro uscite (con una media record di tre gol a partita). Mister Marchionni sa che servirà la miglior versione della sua squadra per superare l'esame e piazzare la prima vera fuga della stagione.

Stracittadina ad altissima tensione: ecco il derby

Tutti i riflettori del calcio calabrese saranno puntati anche sul derby lametino tra Sambiase e Vigor Lamezia, una stracittadina che si rinnova in quarta serie con le due squadre divise da orizzonti di classifica opposti.

I giallorossi guidati da mister Tony Lio stanno disputando un avvio di stagione eccellente: dieci punti conquistati, secondo posto in coabitazione con l'Igea Virtus e la possibilità concreta, in caso di vittoria, di approfittare dello scontro diretto del "Granillo". Dall'altra parte, però, c'è una Vigor Lamezia affamata di punti e riscatto. Con appena due punti raccolti in quattro gare, i biancoverdi sono ancora alla ricerca del primo acuto stagionale: un ritardo in classifica che rende la squadra di Lamezia un'insidia spigolosa e pronta a vendere cara la pelle nel match più sentito dell'anno.

Vibonese a Caltanissetta, il Praiatortora cerca conferma con il Gela

Nei quartieri alti della graduatoria spingono anche Nissa e Vibonese, entrambe appaiate a quota sette punti e pronte a incrociare i guanti in terra siciliana. I rossoblù sono protagonisti di un ottimo avvio di campionato, ma la trasferta contro la Nissa si preannuncia caldissima: la formazione di Caltanissetta, allestita per puntare alle posizioni di vertice, è ferita nell'orgoglio dopo l'inattesa battuta d'arresto incassata contro la neopromossa Avola e cercherà a tutti i costi la vittoria tra le mura amiche.

Riflettori puntati infine sul Praiatortora, atteso dalla seconda gara casalinga consecutiva. La neopromossa guidata da mister Viscardi, galvanizzata dal prezioso pareggio interno conquistato contro il blasonato Siracusa, ospiterà il Gela. L'obiettivo dei tirrenici è chiaro: dare continuità al trend positivo e allungare la striscia di imbattibilità che finora li ha visti uscire indenni da ogni confronto.