È ufficiale: Reggina-Acireale, gara valida per la quinta giornata del Girone I di Serie D, verrà recuperata mercoledì 16 ottobre alle ore 15:00. Lo ha comunicato la società amaranto sui propri canali social, specificando la validità dei tagliandi di ingresso per la restante parte di gara. La partita era stata interrotta per un malore intestinale occorso all'arbitro Giordani della sezione di Aprilia.

Un match in salita per gli uomini di Pergolizzi: sotto di un uomo e di un goal, la Reggina dovrà dimostrare carattere e attaccamento e tentare, quantomeno, di muovere la classifica. Il recupero del secondo tempo contro l'Acireale seguirà, tra l'altro, lo scontro diretto contro il Siracusa. Due gare in tre giorni fondamentali per l'attuale progetto tecnico, che diranno molto sulle reali ambizioni amaranto - anche perché contro la Scafatese è già arrivata una pesante sconfitta.