I biancorossi dominano il derby contro il Montalto. I reggini rimediano tre gol sul campo della Leonfortese. Il Neapolis cala il poker al Roccella. Pari per la Gioiese

RENDE (CS) – Un gol su rigore di Zangaro decide il derby tra Montalto e Rende. A festeggiare sono i silani biancorossi. Masticano amaro, invece, i biancoazzurri non proprio d’accordo con le scelte del direttore di gara. Pesantissima sconfitta per l’Hinterreggio che rimedia tre gol sul campo della Leonfortese. Quattro invece le reti che incassa il Roccella sul manto erboso del Neapolis. Beffa per la Gioiese raggiunta sul gong dal Noto dopo il vantaggio di Fiorino.



Questo il quadro completo dei risultati della 13^ giornata:



Agropoli - P. Marcianise 1-0

Akragas - Tiger Brolo 2-1

Battipagliese - Torrecuso 1-0

Montalto - Rende 0-1

Due Torri - Orlandina 3-0

Leonfortese - Hinterreggio 3-0

Nuova Gioiese - Noto 1-1

Sorrento - Frattese 1-0

Neapolis - Roccella 4-0