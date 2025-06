Era solo silenzio apparente quello della Vigor Lamezia in queste ultime settimane. Il club biancoverde infatti, dopo la vittoria dell'ultimo campionato di Eccellenza, deve pianificare il prossimo campionato di Serie D rimodellando l'organigramma e anche la rosa che vedrà sicuramente delle variazioni. Prima di sondare il mercato, però, la priorità era dare un volto alla società e così è stato.

Conferma ai vertici

Arrivano dunque i primi annunci che riguardano proprio i vertici societari con le conferme del presidente Salvatore Rettura e del vice-presidente Marco Rettura, senza dimenticare quella del presidente Onorario Alfredo Mercuri. Ad annunciarlo è proprio la società attraverso un comunicato sui suoi canali social: «La Vigor Lamezia comunica che, a seguito delle riunioni svoltesi, si è tracciata la strada per la prossima stagione che si affronterà con sempre maggiore entusiasmo. A tal fine si è già proceduto alla conferma sia del presidente Salvatore Rettura che del vice-presidente Marco Rettura che mantiene la delega inerente i rapporti con la Figc e con gli enti locali. Confermata, altresì, la figura del presidente Onorario Alfredo Mercuri. Nei prossimi giorni saranno comunicati i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con ingresso di nuovi soci, e si procederà a perfezionare la procedura di iscrizione al prossimo campionato». Insomma, la macchina Vigor si è messa in moto dando il via alla programmazione 2025/26.