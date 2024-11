Priorità alle squadre che hanno perso gli spareggi di Eccellenza. In pole la Cittanovese. A seguire Roccella e Castrovillari

Sono 19 le società non aventi diritto che hanno presentato la domanda di ripescaggio per partecipare al prossimo campionato di Serie D, in caso di disponibilità di posti.

Seguendo l’alternanza, in questa stagione priorità alle squadre perdenti gli spareggi tra le seconde classificate, al termine dello scorso campionato di Eccellenza. In pole Acireale, Cittanovese, Sasso Marconi, Tergu Plubium, Tortona, Zenith Audax, Francavilla (Ch), Romanese e Paterno.

Tra le retrocesse dalla Serie D anche due calabresi: Castrovillari e Roccella

Seguiranno i club retrocessi dal massimo torneo dilettanti, direttamente o dopo i play-out, che hanno presentato la propria “candidatura” per un immediato ritorno nel massimo campionato dilettantistico: Agropoli, Castrovillari, Legnano, Levico, Muravera, Olginatese, Recanatese, Roccella, Sangiovannese e Virtus Castelfranco. Tutte le domande saranno sottoposte all’esame della Co.Vi.So.D. per l’inserimento nella definitiva graduatoria di ripescaggio.