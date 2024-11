Con un comunicato ufficiale da parte del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale, le due calabresi vengono riammesse nel massimo torneo dilettanti.

Le squadre riammesse

Dunque, in attesa che venga messa la parola fine anche sulla questione Vibonese in merito alla riammissione o ripescaggio tra i professionisti, la Calabria dilettantistica si riappropria di altre due formazioni calabresi. Sono otto in tutto le formazioni che ritornano in Serie D:

Sasso Marconi

Olginatese

Francavilla

Recanatese

Acireale

Roccella

Cittanovese

Sangiovannese