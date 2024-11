Si parte giovedì nel turno che anticipa le festività pasquali. Due affamate di punti per Vibonese e Nocerina con la Palmese potrebbe dare una grossa mano ai calabresi

E adesso sotto con il rush finale. Sei partite ed il campionato di Serie D eleggerà il vincitore. Un campionato straordinario. Mai così combattuto. Tre aspiranti: Vibonese, Nocerina e Troina. Un posto in paradiso. Due al purgatorio che nel massimo torneo dilettanti è quasi un inferno. Lo sa bene la Vibonese che spesso negli ultimi anni si è ritrovata a navigare nelle paludi degli spareggi. Fini a se stessi. Ed illusori. I rossoblu sono volati in testa alla classifica. Ma ad oggi non basta per strappare un posto in prima fila al prossimo campionato di Serie C. Appiccicata alla squadra di Orlandi c’è la Nocerina che non ha proprio nessuna intenzione di mollare la presa. Domani entrambe proveranno la fuga nel turno che anticipa le festività pasquali.

Al “Luigi Razza” di Vibo sbarcherà il Palazzolo, mentre la Nocerinasarà ospite sul campo del Portici. Due squadre di medio-bassa classifica, alla disperata ricerca di punti. Ne ha più bisogno il Palazzolo che in Calabria si giocherà forse l’ultima chance per avvicinarsi a chi sta davanti e tenere accesa la speranza della salvezza diretta. Una grossa mano ad Allegretti e compagni però potrebbe arrivare dalla Palmese di scena a Troina. L’altra pretendente al salto di categoria, per mesi in testa ed oggi costretta ad inseguire. Uno scivolone con la formazione calabrese potrebbe toglierla definitivamente dalla volata. Lo scopriremo giovedì pomeriggio. Subito dopo il triplice fischio.