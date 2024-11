Vigilia di attesa a Castrovillari per quella che potrebbe essere la gara della svolta dei rossoneri, impegnati domani nella dodicesima giornata del campionato di Serie D. Ai piedi del Pollino arriva LFA Reggio Calabria del presidente Minniti che, dopo l’esclusione della nobile Reggina dal campionato di Serie B per inadempienze fiscali, difende la storia calcistica della città metropolitana.

Il Castrovillari pare abbia ritrovato serenità societaria con l’avvento di un nuovo direttivo, soprattutto registrando il rientro di storici dirigenti acclamati a gran voce dagli sportivi che saranno affiancati da volti nuovi. Soluzione tecnica a pochi centimetri dal traguardo: mister Campanella, infatti, firmerà a breve così come farà il suo secondo Giuseppe Donato. Battesimo rossonero vicino anche il centrocampista Vincenzo Basile (2003), in uscita dalla Gioiese, e per terzino argentino Rodrigo Ariel Izco (1994).

La gara di domenica rivivrà nuovamente l’orda rumorosa dei tifosi che dovrebbero interrompere l’assenza di protesta e quindi rioccupare i propri gradoni storici. Il Castrovillari, carico emotivamente, arriva al confronto dopo tre risultati utili consecutivi che consentono ai lupi del Pollino di restare nella scia di chi precede. La squadra rossonera cercherà di invertire la tendenza nel subire tante reti (ben 26 in 10 gare disputate) cercando di segnarne qualcuno in più: solo 7 i centri nel proprio carniere.

La LFA Reggio Calabria arriverà nella giornata di sabato e soggiornerà ad Altomonte, dopo il pranzo domenicale raggiungerà la vicina Castrovillari. Per la defezione del Lamezia Terme, la squadra reggina ha dovuto rinunciare ai tre punti conquistati con la vittoria (3-0) proprio contro i lametini nella terza giornata (art 53 NOIF) di fatto passando dal settimo al dodicesimo gradino della classifica, escludendo ancora il pendente ricorso contro il Città di Sant’Agata reo, a giudizio degli amaranto, di aver commesso un errore relativo alla presenza della quota under durante una sostituzione. In virtù di questa decurtazione, le reti subite restano 5 e quelle realizzate si riducono a 7.

Escludendo ogni pirandelliana ipotesi, entrambe puntano al bottino pieno. Se il Castrovillari cerca il rilancio per cancellare il brutto start stagionale, dalla sponda LFA Reggio Calabria (reduce dal ko casalingo contro il Trapani) si guarda comunque verso l’alto, lo si deve al blasone storico che non può essere mortificato, lo si deve ai tifosi che non hanno mai disconosciuto i colori amaranto seguendoli anche in questa disavventura. Appuntamento al comunale di Castrovillari “1° Maggio – Mimmo Rende”, alle 14:30 il direttore di gara Thomas Bonci della sezione arbitrale di Pesaro aprirà la contesa.