Doveva essere la sfida di cartello per la Calabria di Serie D, ma il primo derby della stagione non si giocherà, come previsto, domani pomeriggio. La gara è stata infatti rinviata al prossimo 14 ottobre a causa di accertamenti sanitari in corso legati al coronavirus. Questo perché il Cittanova, giovedì scorso, ha sostenuto un allenamento congiunto con una formazione del territorio (Gallico Catona) tra le cui fila è stato successivamente rilevato un caso di positività al Covid-19.

Dopo aver attivato la procedura prevista dai protocolli ufficiali, il gruppo squadra e i tesserati del Cittanova presenti al campo in occasione dell’allenamento, saranno sottoposti ai relativi tamponi. Inviata apposita comunicazione al Dipartimento Interregionale, si è quindi optato, a scopo precauzionale, per il rinvio del match di Rende. Ne ha dato comunicazione la stessa società del Cittanova e, a questo punto, è a rischio anche la disputa della gara di Eccellenza fra la Palmese e il Gallico Catona.