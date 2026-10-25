Una magia di Sueva regalante i tre punti ai giallorossi, che firmano il sorpasso sulla Reggina e salgono in testa al Girone I. A Sambiase è festa grande

Al termine della nona giornata del campionato di Serie D (Girone I), il Sambiase guarda tutti dall'alto verso il basso. Davanti al proprio pubblico, i giallorossi regolano di misura la Nissa per 1-0 e, in attesa del recupero della Reggina sul campo del Castrum Favara (in programma mercoledì 28 ottobre), si prendono il primato solitario in classifica a quota 20 punti, staccando di una lunghezza proprio la compagine amaranto.

La partita

La sfida entra subito nel vivo e al 33' del primo tempo arriva la fiammata che decide la partita: micidiale contropiede orchestrato dai locali con una palla illuminante di Brandalisse per Sueva; l'attaccante controlla, salta il diretto avversario con un delizioso tunnel e a tu per tu con Ukelis non perdona, facendo esplodere il tifo di casa. Poco prima dell'intervallo la squadra di mister Tony Lio sfiora il raddoppio con una conclusione a botta sicura di Garcia Magnelli, respinta con un prodigio da Maltese.

Espulsione, rigore fallito e finale in controllo

Nella ripresa il Sambiase rientra in campo con il piglio giusto: prima ci prova Diogo dalla distanza, poi al 2' st Haberkon sfiora il gol dell'anno con una spettacolare rovesciata che termina di poco a lato. La svolta definitiva del match arriva al 10' della ripresa, quando la Nissa resta in dieci uomini per via del secondo cartellino giallo sventolato ai danni di Terranova.

Forte della superiorità numerica, la formazione di mister Lio continua a spingere e al 21' st ha l'occasione d'oro per chiudere la contesa: Garcia Magnelli viene steso in area e l'arbitro concede il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Sueva per la doppietta personale, ma Ukelis si supera e respinge con i piedi. Nel finale i padroni di casa collezionano altre nitide palle gol: ci provano Brandalisse su punizione al 73', Garcia dopo un tacco geniale di Gualtieri al 79' e Furiato con un bolide da fuori all'80'. Al triplice fischio finisce 1-0: il Sambiase festeggia e si gode la notte più bella, da capolista solitaria del campionato.

Il tabellino

SAMBIASE: Giuliani, Bruno, Diogo, Frasson (47' pt De Luca), Garcia Magnelli, Waller, Zenuni (31' st Grisley), Gualtieri (45' st Foniciello), Sueva (22' st Furiato), Haberkon, Brandalisse (41' st Perri). A disp. Pallone, Brejnak, Cosmano, Della Salandra. All. Lio

NISSA: Ukelis, Distratto (20' pt Dimistrisin), Agnello (21' st Provenzano), Maltese, Alagna, Bruno (25' st Panattoni), Terranova, Di Grazia (1' st Catalano), Palermo (40' st Cusumano), Rapisarda, Bello. A disp. Maggiore, Fofana, Calvosa, Cauteruccio. All. Moschella

MARCATORI: 33' pt Sueva

ARBITRO: Tuderti da Reggio Emilia, assistenti Lattarulo (Treviglio) e Liuzza (Milano)

NOTE: ammoniti Rapisarda (NI), Bruno (NI), Maltese (NI), Bello (NI). Al 50’ espulso Terranova (NI) per somma di ammonizioni. Angoli 5-1. Rec.: 2' pt-5' st