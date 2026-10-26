Il tecnico giallorosso si incensa per l'1-0 alla Nissa firmato Sueva ma chiede predica concentrazione: «Troppi sprechi nel finale e l'infermeria si affolla, ma questo gruppo è solido e affidabile»

Un Sambiase da sogno fa sognare un'intera tifoseria e si insedia al comando della classifica. Al termine della nona giornata del campionato di Serie D (Girone I), la formazione lametina supera di misura la blasonata Nissa per 1-0 tra le mura amiche e, in attesa del recupero di mercoledì della Reggina, si arrampica in vetta solitaria a quota 20 punti. A decidere una sfida equilibrata ed elettrizzante è stato il sigillo d'autore firmato da Sueva alla mezz'ora del primo tempo. Un successo d'oro che certifica il momento magico della squadra guidata da mister Tony Lio.

Il rimbrotto di mister Lio: «Contento per i tre punti, ma vietato rischiare così»

Nel post-partita il tecnico del Sambiase ha espresso tutta la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto, senza però risparmiare una tirata d'orecchi ai suoi per le troppe occasioni sprecate: «Sono un po' arrabbiato perché avevamo le carte in regola per chiudere prima la partita e vivere un finale più tranquillo. Invece l'abbiamo tenuta in bilico fino all'ultimo secondo, e contro un avversario del calibro della Nissa non ce lo potevamo assolutamente permettere, dato che con le individualità di cui dispone può fare gol in qualsiasi momento. I ragazzi hanno comunque disputato una gara agonisticamente cattiva e di sofferenza, concedendo davvero poco. Ora ci godiamo questo primato, seppur momentaneo, e la testa va subito al prossimo impegno».

Emergenza infortuni e la forza del gruppo

A rovinare parzialmente la festa in casa giallorossa è la situazione legata all'infermeria, che continua ad affollarsi richiedendo risposte d'emergenza: «Purtroppo dall'inizio della stagione stiamo facendo i conti con numerosi infortuni: prima Colombatti e adesso anche Frasson. Oggi Waller si è dovuto adattare al ruolo e per De Luca non è stato affatto semplice impattare a gara in corso in quella fase del match. Ad ogni modo, al di là delle assenze e dell'emergenza, so di poter contare su un gruppo di calciatori estremamente affidabile e coeso».