Il Sambiase si conferma una delle squadre più in forma del campionato, battendo per 3-1 il Città di Sant’Agata nella gara valida per la dodicesima giornata di Serie D. Sul terreno del "D’Ippolito" di Lamezia Terme, i giallorossi conquistano il sesto risultato utile consecutivo, centrando la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Protagonisti del match Zerbo, autore di una doppietta, e Ferraro, che chiude i conti con una perla nel finale.

Nonostante le assenze importanti tra infortuni e squalifiche, mister Morelli conferma il suo 4-3-3 con un unico cambio rispetto al pareggio contro la Reggina: Solomon prende il posto di Carella. L’avvio del Sambiase è travolgente. Dopo appena due minuti, Ferraro pesca Zerbo con un perfetto assist in profondità: il fantasista non sbaglia davanti a Minguzzi e sigla l’1-0, firmando il suo quarto gol stagionale.

Gli ospiti, però, non restano a guardare e al 16' sfiorano il pari con una punizione di Catalano respinta da Solomon in extremis. Al 25', ancora Sant’Agata vicino al gol con un colpo di testa di D’Amore che colpisce il palo sugli sviluppi di un corner. La pressione dei biancoazzurri viene premiata al 41': su una punizione precisa di Catalano, Capomaggio si inserisce con tempismo e batte Giuliani per l’1-1.

Il Sambiase non si arrende e al 45' Umbaca impegna Minguzzi con un tiro insidioso, ma il portiere avversario si supera e manda le squadre negli spogliatoi in parità.

Nel secondo tempo, i giallorossi tornano a spingere. Al 52', una combinazione tra Umbaca e Caporello porta quest’ultimo al tiro dalla distanza, ma la palla finisce alta. Il vantaggio arriva al 63': Umbaca mette in mezzo un cross teso e Zerbo, appostato sul dischetto, batte ancora una volta Minguzzi per il 2-1. Lo stesso Zerbo sfiora la tripletta cinque minuti dopo, su assist di Ferraro, ma manca lo specchio della porta.

All’83', Ferraro chiude la gara con un gol di pregevole fattura: un tiro di punta, quasi da futsal, che sorprende Minguzzi e si infila nell’angolino basso. Nel finale, mister Morelli dà spazio a due giovani dell’Under 19, Mazza e Persico, concedendo loro l’esordio in Serie D.

Il tabellino

Marcatori: Zerbo 2’, 63’, Capomaggio 41’, Ferraro 83’

Sambiase: Giuliani, Perri, S. Frasson, Caporello, Colombatti, Strumbo, Piriz, Solomon (Cataldi 60’), Ferraro (Persico 88’), Zerbo (Gassama 75’), Umbaca (Mazza 87’). All. Morelli

Città di Sant’Agata: Minguzzi, D’Amore, Capomaggio, Brugaletta, Kouame (Iuculano 86’), Manfrelotti, Catalano, Sclafani (Alioto 55’), Pussetto (Faccetti 82’), Nunziante, Bova (Nunzi 60’). All. Raciti

Arbitro: Rago di Moliterno

Note:ammoniti Piriz, Strumbo, Capomaggio, Bova, Kouame, Nunzi. Angoli 4-5. Recupero 5’+5’.