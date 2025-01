La 19esima giornata si preannuncia già decisiva per il girone I di Serie D. Dopo aver vinto a Siracusa – gli aretusei ora saranno di scena a Ragusa - il Sambiase di mister Morelli vuole ripetersi al D’Ippolito contro la Vibonese. Per i giallorossi è l’ennesima occasione per confermare il loro valore, per i rossoblù sa quasi di ultima chiamata. La truppa di Facciolo è quinta a -6 dalla vetta, una vittoria la rilancerebbe definitivamente.

Anche la Reggina si prepara a un weekend cruciale: a Scafati gli amaranto avranno l’occasione di superare in classifica la formazione guidata dall’ex Gianluca Atzori. La società dello Stretto è reduce da tre vittorie consecutive e, con un altro successo, potrebbe affrontare con grande fiducia il recupero contro il Castrumfavara, in programma il 15 gennaio. Intanto il settore ospiti del “Vitiello” è già soldout.

Scontro salvezza, invece, per il Locri: i ragazzi di Domenico Zito tornano al Macrì, dove arriverà il Licata penultimo, ma solo cinque lunghezze più indietro rispetto al Cavallo alato.

Il 19esimo turno

Castrumfavara-Acireale

Pompei-Akragas

Locri-Licata

Nissa-Paternò

Igea Virtus-Sant’Agata

Ragusa-Siracusa

Sambiase-Vibonese

Sancataldese-Enna

Scafatese-Reggina

La classifica

Siracusa 39

Sambiase 38

Scafatese 36

Reggina 35*

Vibonese 33

Paternò 27

Nissa 24

Enna 22

Castrumfavara 21*

Locri 21

Ragusa 20

Pompei 20

Igea Virtus 20

Sancataldese 18

Acireale 18

Sant’Agata 16

Licata 15

Akragas 11

*una partita in meno