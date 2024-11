Locri, Reggina, Sambiase e Vibonese, fatta salvo l’esame istruttorio della Co.Vi.So.D. che comunicherà l’esito dell’istruttoria entro martedì 16 luglio, dovrebbero essere al nastro di partenza. Le eventuali opposizioni potranno essere presentate entro il 22 luglio (ore 14.00) e, entro il 25 luglio la stessa commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti. La decisione finale sull’ammissione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della LND.

Al dipartimento interregionale sono arrivate 166 richieste su 168 aventi diritto, esplicita la rinuncia dell’Amatrice Rieti che ha presentato formale comunicazione mentre il Rotonda non ha formalizzato nessun documento per l’iscrizione, sarà quindi da intendersi come rinunciataria.

Le posizioni vacanti saranno appannaggio di chi ha presento domanda di ripescaggio: 11 società. Un'opportunità non richiesta dalle retrocesse calabresi dell’ultima annualità (Castrovillari, Gioiese e San Luca). Barletta, Borgo San Donnino, Cjarlins Muzane, Crema, Gladiator, Tivoli (retrocesse ai play-out o per distacco di 8 punti), Bisceglie, Ciliverghe Mazzano, Giulianova, Zenith Prato (perdenti spareggi seconde di Eccellenza) e Biellese (partecipante spareggi seconde di eccellenza).

Per tutte le richiedenti, premiando i diversi criteri di valutazione, sarà creata una speciale graduatoria di merito per l’eventuale completamento dell’organico per il campionato 2024-2025. Tutte le società che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti potranno formulare opposizione entro le ore 14 del 19 luglio. La Co.Vi.So.D esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti sui ricorsi entro il 25 luglio.