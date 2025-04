Il club non vince da cinque giornate e, in virtù dell'attuale ultimo posto, la dirigenza prova a scuotere così la squadra: per il tecnico è il secondo esonero stagionale

Umberto Scorrano non è più l'allenatore del Locri: è questa la notizia-lampo che filtra dalle pagine ufficiale del club amaranto. La decisione presa a 48 ore dal pareggio per 1-1 in casa dell'Enna, in occasione della trentatreesima e penultima giornata del campionato di Serie D (girone I). A novanta minuti dal termine della stagione, il Cavalo Alato stenta a volare ed è senza vittorie da cinque giornate (quattro sconfitte e un pari) che lo hanno relegato all'ultimo posto a quota 23 punti. Uno scenario che sembrava utopia solamente fino a pochissimi mesi fa, dal momento che per il club amaranto non erano in programma neanche i play out. Insomma, a una giornata dalla fine tutto passa dal match interno contro l'Acireale, dove si dovrà solo vincere e cercare di sfruttare il contemporaneo scontro diretto per la salvezza tra Castrum Favara e Sant'Agata.

Il comunicato ufficiale

Per cercare di dare una scossa, dunque, si è deciso per l'allontanamento del tecnico. Ciò si rende noto tramite un comunicato da parte della società che recita quanto segue: «L'AC Locri comunica di aver sollevato Umberto Scorrano dall'incarico di allenatore della prima squadra. A una gara dal termine della stagione, abbiamo ritenuto necessario un cambio per provare a raggiungere un obiettivo diventato difficile ma fondamentale per la nostra società. Ringraziamo mister Scorrano per il lavoro svolto e gli auguriamo le migliori fortune professionali. Tutti uniti per il nostro Locri».