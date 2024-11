La sesta giornata del Girone I di Serie D offre un menu importante e intrigante per le nostre calabresi. Siracusa-Reggina non è un semplice scontro diretto di metà ottobre ma un match che gli amaranto non possono assolutamente sbagliare, per diversi motivi. In primis per non perdere ulteriore terreno dagli azzurri guidati da Marco Turati (e dalla Scafatese prima in classifica), poi perché la partita contro l’Acireale – da completare mercoledì 16 ottobre – si è messa male, con in siciliani in vantaggio e gli uomini di Pergolizzi sotto di un uomo. Vincere significherebbe arrivare a quei restanti 45’ con più fiducia e serenità.

Subito un match suggestivo per Ciccio Cozza sulla panchina del Locri, che affronterà al Renda il Sambiase di mister Morelli – più avanti di due punti in classifica. Lo storico capitano della Reggina ha preso il posto di Umberto Scorrano dopo che per gli amaranto sono arrivate tre sconfitte nelle ultime tre partite. Impegno casalingo sulla carta molto abbordabile per la Vibonese, che al Razza ospiterà la Sancataldese di Orazio Pidatella – in fiducia dopo il pareggio raggiunto in extremis contro il Sambiase.

Testacoda da non sottovalutare per la capolista Scafatese, che se la vedrà con un Akragas fanalino di coda ma determinato a svoltare tra le mura amiche. Intrigante il match tra Nissa e Pompei, due squadre che nell’immediato futuro potremmo vedere un po’ più in alto in classifica. Vogliono confermarsi nelle prime cinque-sei posizioni, invece, Nuova Igea Virtus e Paternò - che se la vedranno rispettivamente contro Licata e Castrumfavara.

Chiudono il quadro della sesta giornata due match per quattro squadre che cercano ossigeno: Acireale-Città di Sant’Agata ed Enna-Ragusa.

La classifica

Scafatese 15

Siracusa 12

Vibonese 10

Igea Virtus 9

Reggina* 9

Sambiase 8

Paternò 8

Pompei 6

Locri 6

Nissa 6

Enna 5

Castrumfavara 5

Ragusa 5

Acireale* 4

Licata 4

Sancataldese 4

Sant'Agata 4

Akragas 3

*una partita in meno

La sesta giornata

Akragas-Scafatese

Acireale-Città di S.Agata

Enna-Ragusa

Licata-Nuova Igea Virtus

Nissa-Pompei

Paternò-Castrum Favara

Sambiase-Locri

Siracusa-Reggina

Vibonese-Sancataldese