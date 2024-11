VIDEO | Non giocherà il Castrovillari. Intanto il Rende si rinforza con tre acquisti e il Roccella mette peso in attacco con il centravanti Lazzarini

Mercato e Covid. La sesta giornata di campionato è caratterizzata dal rinvio di altre due partite e da alcuni movimenti di mercato che riguardano soprattutto le squadre calabresi di bassa classifica.

Intanto partiamo dai rinvii: non si giocherà Troina – Castrovillari. La partita è stata rinviata per la decorrenza dei termini di isolamento fiduciario stabilito dalle Asl competenti, a seguito di contagi accertati la scorsa settimana, così come previsto dal protocollo sanitario. Rinviata anche Acr Messina – Gelbison per l’accertata positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra.

Per quanto riguarda il mercato, il Roccella, ultimo della classe a quota 0 punti, affronta la trasferta in Campania, per rendere visita al Santa Maria Cilento, con il centravanti Lazzarini, prelevato dal Sambiase.

Anche il Rende si rinforza, in vista della sfida interna contro il temibile Fc Messina dell’ex Pino Rigoli. Hanno firmato per la squadra biancorossa i centrocampisti De Marchi e Foderaro e l’attaccante Cruz.

Intanto la capolista Cittanova, pur essendo sempre alle prese con qualche infortunio, cercherà di mantenere il primato solitario in casa del sempre ostico Biancavilla, mentre il San Luca, fra le mura amiche, chiede strada al Paternò. Per la squadra di Ciccio Cozza la ghiotta chance di sfruttare il calendario che prevede la disputa di tre gare interne in otto giorni: mercoledì si recupera con il Castrovillari e la domenica successiva vi sarà l’incontro interno con il Santa Maria Cilento.

Ultima notizia di mercato: l’esterno Greco, che aveva iniziato la stagione al Rende, ritorna al Castrovillari.

Queste le gare della 6ª giornata con gli arbitri designati.

Biancavilla – Cittanova: Di Francesco di Ostia Lido

Città S. Agata – Rotonda: Catanzaro di Catanzaro

Licata - Dattilo: Campagni di Firenze

Marina di Ragusa – Acireale: Moretti di Valdarno

Rende - Fc Messina: Allegretta di Molfetta

San Luca – Paternò: Castellone di Napoli

Santa Maria Cilento – Roccella: Gianquinto di Parma