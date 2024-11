Il 24 agosto la prima gara ufficiale con il turno preliminare di coppa Italia. Confermata la lunghissima pausa a cavallo tra Natale e Capodanno

CATANZARO - Aspettando buone nuove tra le formazioni calabresi di serie D, ed eventualmente il ripescaggio nel massimo torneo dilettanti della Vibonese, la Lega ha diramato le date che contraddistingueranno il prossimo torneo targato 2014/2015. Semaforo verde sulla coppa Italia il 24 agosto, con il turno preliminare, mentre il 31 sarà la volta del primo turno. Il campionato vero e proprio comincerà, invece, la prima domenica di settembre, precisamente il 7 per chiudersi il 10 maggio. In pratica, rispetto a un anno fa, tutto slittato di una settimana. Il girone di andata si concluderà il 12 dicembre per poi ripartire con quello di ritorno l’11 gennaio. Confermata quindi la lunghissima pausa a cavallo di Natale e Capodanno. Arco di tempo in cui si potranno svolgere eventuali recuperi il 21 o il 28 dicembre. L'altra pausa, quella per le festività pasquali, è prevista per domenica 5 aprile. Al momento i club aventi diritto all’iscrizione al campionato di serie D sono 171 con un ripescaggio certo, quello relativo alla radiazione della Nocerina, sostituita in Lega Pro da una formazione di serie D, la quale a sua volta libererà un posto tra i dilettanti. Confermata la notizia secondo la quale si procederà ad ulteriori ripescaggi soltanto se, ad iscrizioni chiuse, il numero delle aventi diritto sarà inferiore alle 162 unità. Qualcosa di non impossibile considerate le difficoltà conclamate da nord a sud.