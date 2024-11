Domenica scorsa i gialloblù hanno perduto nettamente in casa contro la capolista Siracusa: una sconfitta per 4-1 che è costata la panchina al tecnico

Nel campionato di Serie D, l'avvio di stagione dell'Fc Lamezia Terme non ha evidentemente convinto la società gialloblù. La squadra lametina, dopo sette giornate di campionato, si trova a quota 9 punti in classifica, con una gara da recuperare (contro Reggio Calabria) e con il turno di riposo già osservato. Domenica scorsa il Lamezia Terme ha perduto nettamente in casa contro la capolista Siracusa: una sconfitta per 4-1 che è costata la panchina a mister Leonardo Vanzetto. La decisione è stata comunicata dalla società attraverso la seguente breve nota stampa.

Il comunicato del club

FC Lamezia Terme comunica che il sig. Leonardo Vanzetto è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. La società lo ringrazia augurandogli le migliori fortune umane e professionali.