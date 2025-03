Gli amaranto devono battere la rivelazione del campionato per continuare a tallonare la capolista, impegnata al “De Simone” contro il Castrum Favara. La Vibonese ospita l’Acireale, mentre il Locri gioca mercoledì 26 marzo contro l’Igea Virtus

Il campionato di Serie D è pronto a ripartire dopo aver osservato un weekend di sosta. La ripresa per il calcio calabrese è col botto: al “D’Ippolito” di Lamezia Terme il Sambiase padrone di casa affronterà la Reggina. Una sfida intrigante tra seconda e quarta, tra una grande del nostro calcio e una matricola che quest’anno si è saputa conquistare un posto tra le regine della quarta serie.

All’andata la truppa di Morelli riuscì a strappare un punto storico agli amaranto, ora vuole riprovarci: la Reggina è avvisata, ma deve fare risultato pieno per continuare a sognare la Serie C. Match ben più morbido per la capolista Siracusa, che attende al “De Simone” un Castrum Favara che, però, ha perso sei punti dopo il ritiro dell’Akragas e adesso è a +3 sulla zona rossa con 27 punti.

Rivuole i tre punti al “Razza” la Vibonese, che dopo la vittoria di Ragusa ospita l’Acireale, anch’esso in lotta per evitare i play-out a quota 26 punti. Ci sarà da aspettare, invece, per Locri-Igea Virtus: gli ospiti hanno chiesto di spostare di qualche giorno la gara vista la convocazione di un tesserato nella rappresentativa della Serie D. Si giocherà al “Macrì” mercoledì 26 marzo, gli uomini di Scorrano sono ultimi e devono iniziare al più presto la rimonta salvezza.

Il programma della 28esima giornata

Pompei-Ragusa

Vibonese-Acireale

Paternò-Enna

Sambiase-Reggina

Sancataldese-Scafatese

Siracusa-Castrum Favara

Nissa-Città di Sant’Agata

Locri-Igea Virtus (mercoledì 26 marzo)

Licata: riposo

La classifica

Siracusa 60

Reggina 56

Scafatese 50

Sambiase 49

Vibonese 45

Nissa 39

Paternò 37

Igea Virtus 33

Ragusa 28

Pompei 28

Castrumfavara 27

Acireale 26

Enna 24

Sancataldese 24

Licata 22

Locri 19

Sant’Agata 19