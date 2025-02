Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per la 22esima giornata del campionato di Serie D. Turno che sorride a tre squadre calabresi su quattro. Vincono infatti Reggina, Sambiase e Vibonese che consolidano i rispettivi posti play off, mentre il Locri conosce la sconfitta in casa della Nissa e piomba in zona play out.

I risultati

Enna-Sant'Agata 1-1

Niss-Locri 2-1

Paternò-Scafatese 0-0

Sambiase-Sancataldese 2-0

Siracusa-Pompei 1-0

Vibonese-Castrumfavara 4-0

Licata-Ragusa 1-4

Akragas-Igea Virtus 0-2

Acireale-Reggina 0-4





La classifica





Siracusa 51

Reggina 48

Sambiase 45

Scafatese 42

Vibonese 42

Nissa 33

Igea Virtus 30

Paternò 30

Castrumfavara 28

Enna 26

Ragusa 23

Sancataldese 23

Locri 22

Pompei 21

Acireale 21

Licata 19

S.Agata 17

Akragas 14