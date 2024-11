VIDEO | Nell’ottava giornata derby di bassa classifica al Marco Lorenzon. San Luca e Castrovillari in trasferta, mentre il Cittanova torna in casa per ospitare la capolista Acireale

L’ottava giornata del campionato di Serie D vedrà le “sorelle calabresi” impegnate in una giornata con partite di grande valore, alcune delle quali potrebbero già dare indicazioni importanti per il futuro di un campionato che è stato finora condizionato (e non poco) dall’emergenza sanitaria.



Partiamo dal basso della classifica, e dal “Marco Lorenzon” di Rende, dove domenica è in programma il confronto tra i biancorossi del Rende, ultimi della classe, ed il Roccella, penultimo. La casella delle vittorie in casa Rende è ancora ferma a zero e nella scorsa giornata la pesante sconfitta in casa dei siciliani del Paternò è costata la panchina ad Alfonso Caruso: al suo posto ecco Tommaso Napoli.

Per il neo allenatore, un esordio che pesa, perché quella contro il Roccella è una partita da non steccare: perdere potrebbe aggravare notevolmente il futuro della società guidata da Coscarella. Ma la stessa cosa vale per la formazione jonica, reduce da un amaro ko interno con l’Acr Messina. Insomma quella tra Rende e Roccella è già uno scontro decisivo.



Passerà lo Stretto il Castrovillari, che affronterà l’Acr Messina. Per i lupi del Pollino l’obiettivo è quello di uscire indenni dalla trasferta siciliana, anche un pari darebbe morale e muoverebbe la classifica dei rossoneri.

Trasferta in Sicilia anche per il San Luca: la squadra di Ciccio Cozza è attesa dal Licata, compagine che non fa mistero di puntare a un torneo di vertice.

Riflettori puntati, infine, sul “Monreale- Proto” di Cittanova, dove sarà di scena l’Acireale, capolista in solitaria del torneo. Con una vittoria i giallorossi di mister Infantino possono riprendersi il comando della classifica, a patto di evitare gli errori compiuti domenica scorsa in casa del Rotonda.

Le partite dell'ottava giornata

Santa Maria Cilento - Dattilo (sabato)

Acr Messina - Castrovillari

Biancavilla - Rotonda

Cittanovese - Acireale

S.Agata - FC Messina

Licata - San Luca

M.di Ragusa - Gelbison

Rende - Roccella

Troina -Paternò (rinviata)