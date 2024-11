Tutto facile per la Lfa Reggio Calabria che regola la pratica Canicattì con due gol nel primo tempo e tre nel secondo che fissano il risultato finale sul 5-0.

Per la partita odierna mister Trocini lascia in panchina Renelus e Bolzicco, preferendo Porcino e Rosseti. Prima da titolare anche per Rana. Partita subito in discesa per gli amaranto che con l’uno-due di inizio partita firmato Provazza (autore di una doppietta) e Barillà annichilisce un Canicattì rimasto negli spogliatoi e svegliatosi solo nella seconda metà della seconda frazione di gioco.

La partita

Pronti via e Reggio Calabria fa capire subito che gara sarà. Tra il 5° e il 7° minuto la Lfa la mette dentro due volte sull’asse Provazza-Barillà. Il primo fulminando Cabriglia con un pallonetto, il secondo trafiggendolo di testa su cross dalla sinistra. Il primo tempo scivola via tra occasioni mancate e ritmi che vanno a scemare. Ma il copione non cambia nel secondo tempo. Il primo squillo del Canicattì arriva solo al 57° con un colpo di testa di Bonilla da centro area che non impensierisce Martinez. Anzi è ancora Provazza a trovare, al 62°, la terza rete e la doppietta personale con un forte tiro che si i sacca sotto la traversa.

Anche quando gli amaranto si fanno sorprendere in contropiede, ci pensa Martinez a mantenere inviolata la rete sul diagonale di Iezzi. Il Canicattì trova anche la rete qualche minuto più tardi ma inesorabilmente in fuorigioco.