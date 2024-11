I biancazzurri prendono quattro under dal Cosenza e annunciano gli ingaggi di Maglione e Musacco

MONTALTO (Cs) - Non scherza il Montalto che in attesa dei grandi colpi ha infoltito la lista degli under da mettere a disposizione del tecnico Nappi. La società biancazzurra ha pescato a Cosenza. Ufficiali i prestiti del difensore centrale Rocca, del centrocampista Rino, dell’esterno Rossi e dell’attaccante Reda. Tutti classe ’95, tutti cresciuti nel vivaio rossoblù, tutti pronti ad esplodere in serie D con la maglia del Montalto. Sicuri anche gli arrivi di un altro ex Cosenza, il difensore Ugo Maglione, e dell’ex capitano del Rende Musacco. Perso Piemontese, ormai della Vibonese, il Montalto prova a blindare Ramunno e, soprattutto, Catalano che vanta numerosi estimatori.