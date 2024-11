Stabilita la roadmap dell’ultimo scorcio di stagione del girone I, alla luce dei provvedimenti della ASP di Ragusa in merito alla positività riscontrata ai calciatori del Marina di Ragusa ed i relativi isolamenti fiduciari imposti ai componenti del gruppo squadra, considerato che i recuperi della 33esima giornata di campionato non possono essere programmati prima del 30 giugno e che quelli della 34esima oltre alle gare dei play off possono essere programmati solo nel mese di luglio.

A seguito del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 315/a con cui è stato deliberato che per le Società che disputeranno i recuperi della 34esima giornata del girone I e le gare di play off, il termine della stagione sportiva 2020/2021 è prorogato al 10 luglio. Il Dipartimento Interregionale ha stabilito le seguenti date per la conclusione del girone I.

Girone I

33^giornata (ore 17.00)

Mercoledì 30 giugno

34^ giornata (ore 17.00)

Sabato 3 luglio

Play Off (ore 17.00)

Semifinali – mercoledì 7 luglio

Finale – sabato 10 luglio

Nuovo pallone 2021-2022

Si chiama Nike Academy Pro Team (nella foto di copertina) e sarà il pallone ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021-2022. La presentazione si è tenuta quest’oggi nel prestigioso Sport Club Aquaniene di Roma, il polo sportivo del celebre Circolo Canottieri Aniene, una cornice che ha dato ulteriore lustro all’evento. La quarta serie italiana e le più importanti competizioni dilettantistiche giocheranno con un pallone ufficiale griffato ‘Nike' che avrà una veste grafica personalizzata per ogni Regione, una novità senza precedenti ottenuta grazie a una tecnologia innovativa. Un omaggio alla superba storia comunale del nostro paese e al Campionato D’Italia. Per il terzo anno di fila la sinergia LND-GTZ Distribution porterà avanti l’italianità e la qualità come valori da affermare nella Serie D e in tutte le manifestazioni nazionali della Lega Nazionale Dilettanti.