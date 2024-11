Si è giocata oggi pomeriggio la prima giornata del calmpionato di Serie D. Nel girone I esordio in chiaroscuro per le cinque formazioni calabresi impegnate. Vincono Fc Lamezia Terme e San Luca, sconfitte invece per Rende, Cittanova e Castrovillari. Per la nuova società lametina del presidente Saladini è la prima vittoria in assoluto: a regalare la gioia all'esordio in campionato le reti di Tipaldi e Provazza.

Rsultati prima giornata girone I

Cavese-Rende 2-0

Acireale-Cittanova 1-0

S. Agata-Dattilo 1-2

Lamezia Terme-Troina 2-0

Gelbison-Castrovillari 2-0

Licata-Fc Messina 1-0

Paternò-Sancataldese 1-0

Portici-Giarre 3-2

Real Aversa-Santa Maria Cilento 0-3

San Luca-Biancavilla 2-1