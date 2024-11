Nel turno infrasettimanale, valido per la quarta giornata del campionato, pareggia il Castrovillari mentre cade in casa il Rende

Si è giocato nel pomeriggio di oggi il turno infrasettimanale del campionato di Serie D, valevole per la quarta giornata. Per la Calabria i sorrisi arrivano dal Cittanova e dal Lamezia Terme. I giallorossi calano il poker in casa dell'Fc Messina: in gol De Marco (doppietta), Bonanno e Olivato. Vittoria in trasferta anche per i gialloblù lametini che battono 1-0 il Giarre grazie al gol di Maimone.

Pareggia il Castrovillari, ma per i rossoneri è un punto importante perchè arriva contro il Portici, squadra che aspira ad occupare posizioni di alta classifica. Dopo tre vittorie consecutive si ferma invece la corsa del San Luca. I reggini perdono 2-0 sul campo del Santa Maria Cilento. Sconfitto anche il Rende: al Lorenzon passa il Sant'Agata. Biancorossi ancora a secco di vittorie.

I risultati

Biancavilla-Gelbison 0-1

Castrovillari-Portici 1-1

Fc Messina-Cittanova 0-4

Giarre-Fc LameziaTerme 0-1

Licata-San Luca 2-0

Santa Maria Cilento-Paternò 1-1

Rende-Città di Sant'Agata 0-1

Troina-Real Aversa 4-5

Trapani-Acireale

Classifica

Cavese 12

Portici 10

Paternò 10

Gelbison 10

San Luca 9

Sant'Agata 9

Real Aversa 9

Fc Lamezia Terme 7

Licata 7

Acireale* 5

Santa Maria Cilento 5

Castrovillari 4

Trapani** 3

Biancavilla 3

Cittanovese* 3

FC Messina 1

Rende 1

Giarre 0

Sancataldese 0

Troina -6

* una partita in meno