Nel 26esimo turno del girone I gli amaranto espugnano Paternò, mentre i giallorossi vincono 2-1 in casa contro il Ragusa. Continua il periodo negativo per la Vibonese e per il Locri. Il cavallo alato cede al Castrumfavara e si ritrova penultimo

Si è giocato oggi pomeriggio il 26esimo turno del campionato di Serie D. Nel girone I – quello dove sono inserite le calabresi –, la capolista Siracusa conquista i 3 punti in casa battendo 3-1 la Sancataldese.

Al secondo posto tiene il passo la Reggina che espugna Paternò, per 1-0, e resta a -3 dal primo posto. Tra le calabresi vince il Sambiase che batte 2-1 il Ragusa: al “D’Ippolito” di Lamezia Terme decidono i gol di Ferraro e Carella per i giallorossi, per i siciliani a segno Hametaj.

Continua il periodo negativo della Vibonese: al “Razza” passa anche il S.Agate che vince per 3-1. Ancora una sconfitta per il Locri: il Cavallo alato perde in casa per 0-1 contro il Castrumfavara e viene agganciato al penultimo posto dal Licata, che ha la meglio sull’Enna.

Il risultati

Locri-Castrumfavara 0-1

Pompei-Scafatese 0-2

Licata-Enna 1-0

Akragas-Acireale 0-0

Nissa-Igea Virtus 3-0

Paternò-Reggina 0-1

Sambiase-Ragusa 2-1

Siracusa-Sancataldese 3-1

Vibonese-S.Agata 1-3

La classifica

Siracusa 60

Reggina 57

Scafatese 54

Sambiase 52

Vibonese 45

Nissa 39

Igea Virtus 36

Paternó 34

Castrumfavara 33

Ragusa 32

Pompei 28

Enna 27

Acireale 27

Sant'Agata 25

Sancataldese 24

Locri 23

Licata 23

Akragas 15