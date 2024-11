Nel caso, clamoroso ma non impossibile, di un arrivo a parità di punti fondamentali scontri diretti e differenza reti per accedere allo spareggio che mette sul piatto un posto in Serie C

Tre squadre: Troina, Vibonese e Nocerina. Nove partite. Un punto. Quello che separa le due inseguitrici dalla capolista. La corsa alla Serie C si infiamma. E le ultime gare del massimo torneo dilettanti si prospettano incandescenti. Ottocentodieci minuti al gong. Poi toccherà tirare le somme. Nove finali per dire chi merita il posto in terza serie per direttissima e chi dovrà sperare in un’altra calda estate di rinunce dopo i play-off.

Rischia chi è davanti

Da che mondo è mondo chi rischia di più è senz’altro chi è davanti. Dopo un galoppo da record il Troina ha tirato il freno a mano perdendo quasi tutto il suo vantaggio sulle dirette avversarie. È in difetto nella somma degli scontri diretti con la Vibonese. Ha perso anche la prima sfida dell’anno contro la Nocerina che riaffronterà all’ultima giornata.

Miglior classifica avulsa

E proprio gli scontri diretti potrebbero essere la carta in più della Vibonese che, a parità di punti (cosa non impossibile) come detto può mettere sul banco il miglior coefficiente contro il Troina e la "X" con la Nocerina, contro la quale ha perso il match d’andata e vinto quello di ritorno. Entrambe le sfide finite 1-0. In questo caso a "spaccare" la classifica sarebbe la differenza reti ed i rossoblu di Nevio Orlandi hanno segnato di più e subito di meno rispetto ai molossi.

Il calendario da una mano ai molossi

Nocerina che però dalla sua ha l’esperienza, la qualità ed un maggior numero di gare casalinghe. Cinque contro le quattro di Troina e Vibonese. Dettaglio da non sottovalutare considerato il ruolino di marcia dentro le mura amiche dei campani che al "San Francesco D’Assisi" non hanno mai perso in questa stagione. E sono imbattuti dal 30 aprile dello scorso anno.

Spareggio unico

Ovviamente, tutto questo è da tenere in conto qualora al triplice fischio dell’ultima giornata le tre squadre che lottano per la promozione diretta si ritrovassero lassù in graduatoria generale a pari punti. Le due venute fuori dalla classifica avulsa andrebbero così a giocarsi, come da regolamento, lo spareggio unico che mette sul piatto un posto in Serie C.